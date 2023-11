Washoku ou comida japonesa, é patrimônio cultural imaterial pela Unesco desde 2013

Estive essa semana no Parque Eno em Tóquio para visitar a exposição especial: WASHOKU, sobre a natureza e a cultura da cozinha japonesa.

A palavra "Washoku” quer dizer comida japonesa. E toda essa cultura alimentar tradicional dos japoneses foi inscrita pela UNESCO na sua lista de Patrimônio Cultural Imaterial em 2013, e cada vez mais pessoas em todo o mundo têm se interessado por essa cozinha.

A exposição foi planeada por ocasião dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 como uma exposição em grande escala explicitamente dedicada a olhar para Washoku a partir de perspectivas científicas e históricas. A exposição estava originalmente programada para ser realizada em março de 2020, mas foi cancelada devido à pandemia.

Para comemorar o 10º aniversário da inclusão de Washoku na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, que é este ano, em 2023, a exposição foi lançada, e ela acontece até 25 de fevereiro de 2024 no Museu Nacional da Natureza e Ciência em Tóquio, um dos museus do parque Eno, e posteriormente a exposição será itinerante por outros locais em todo o Japão.

A grande diversidade de ingredientes utilizados no Washoku é uma prova da abundância natural do arquipélago japonês, que se estende de norte a sul com montanhas, planícies e o mar circundante. Esses ingredientes incluem: água mineral; cogumelos e plantas silvestres comestíveis intimamente ligadas ao meio ambiente; uma rica variedade de peixes, moluscos bivalves, crustáceos e algas marinhas; e também vegetais e grãos que as pessoas trouxeram para o Japão e cultivaram.

A exposição apresenta esses ingredientes familiares através de uma variedade de espécimes e amostras reais, modelos e exibições de vídeo de maneira científica. Desde os tempos antigos, o Washoku desenvolveu-se à medida que incorporou elementos culturais dietéticos vindos do exterior,

moldando assim o que é hoje a comida japonesa, que está em constante evolução.

A exposição ainda traça o seu desenvolvimento histórico através de réplicas realistas de pratos de várias épocas, documentos históricos e outros materiais, ao mesmo tempo que se concentra na versão japonesa da "comida ocidental", que remonta ao período Meiji. Ganha destaque também os alimentos fermentados, produto da biotecnologia do Japão pré-moderno, nascido da sabedoria e da experiência. Conhecer Washoku é ao mesmo tempo conhecer a natureza do arquipélago japonês e a sabedoria e história dos povos que ali viveram.

A exposição conta ainda com um belíssimo mapa mundi alimentar, que mostra como são os pratos principais em cada região do planeta, e que me convidaram pra minha alegria e grata surpresa, para participar, representando o Brasil lá nesse mapa que traz uma foto do Instituto Paulo Machado, de um prato meu de arroz, feijão e carne, que está exposta no mapa mundi com os devidos créditos, logo no início da exposição.

