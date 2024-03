Em entrevista ao Jornal CBN CG, desta quinta-feira (14), o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt falou dos principais desafios da pasta em Campo Grande.

Durante a conversa, ele explicou que apesar de ter avançado com a entrega dos kits escolares no início do ano letivo, ainda cerca de 40% das escolas continuam aguardando a entrega de material.

Sobre o atraso no início do ano letivo, Bitencourt justificou que embora tenha iniciado a licitação para a compra do material em abril do ano passado, só em meados de dezembro de 2023 o processo foi concluído. “Com o trâmite legal, esta situação provocou o atraso [...] cerca de 40% das escolas não receberam o material”.

Na última segunda-feira (11), um pai de aluno interferiu na saída da escola para afastar uma aluna de 4 anos do filho. Alterado, o homem entrou no pátio escolar e separou as crianças. Sobre a situação, o secretário explicou que a saída da escola é controlada e que os pais aguardam o anúncio dos filhos no portão.

“A diretora tomou todas as ações necessárias [...] nós temos uma política de divisão de educação especial que cuida diretamente dos Direitos Humanos. Então, a política de educação nas escolas evidencia o respeito ao outro independente da sua raça, gênero, etc. Neste caso a diretora acionou a polícia, fez um boletim de ocorrência para prezar realmente pela integridade e os cuidados. A secretaria de educação não tem a função de julgar. Então prestamos a atenção à família, à delegacia e todas as informações necessárias”.

Ainda para garantir a segurança dentro do ambiente escolar, Bitencourt afirmou que as unidades educacionais são monitoradas por câmeras de videomonitoramento, com botão de pânico e rondas em dias alternados por agentes da Guarda Civil Metropolitana.

Sobre infraestrutura das unidades escolares, o secretário explicou a razão da escolha pela construção de salas de aula na rede municipal de ensino através de estruturas modulares. No espaço é possível acomodar cerca de 30 a 35 alunos. “Considerando todos os critérios de economia e celeridade esta construção possibilita a ampliação do número de vagas. Ainda este ano serão mais 6.600 vagas”. Acompanhe a entrevista completa.