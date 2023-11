Tucano é resgatado de área de incêndio florestal no Pantanal

Com a redução dos focos de queimadas no Pantanal, no último final de semana (18 e 19), os policiais ambientais avançaram com as ações da Operação Pantanal 2023.

O Grupo de Patrulhamento Aéreo, GPA, a Polícia Militar Ambiental, PMA, de Miranda fazem sobrevoos para monitorar as áreas afetadas pelos incêndios e resgatar animais feridos. De acordo com a PMA, um (1) filhote de tucano que estava na região de Miranda foi resgatado. Ele foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande.

Na região ainda foram encontradas 16 carcaças de animais carbonizados até o último dia 20 de novembro. A assessora de comunicação da PMA, Capitã Thamara de Brito Moura, reforçou a atuação dos policiais da região pantaneira que também encontraram uma onça-pintada e uma sucuri, que não precisaram ser resgatadas.