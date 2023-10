Yeltsin Jacques é convocado para o Parapan de Santiago 2023

O campo-grandense Yeltsin Jacques, atleta paralímpico da classe T11 (atletas cegos), foi convocado para o Parapan de Santiago 2023, que será realizado no Chile entre 17 e 26 de novembro.

Jacques é um dos maiores nomes do atletismo paralímpico brasileiro. Em 2021, ele conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, nos 1.500m e nos 5.000m. Em julho deste ano, no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, em Paris, ele conquistou mais uma medalha de ouro nos 1.500m e uma de bronze nos 5.000m.

O atleta agradeceu o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, que o concedeu o Bolsa Atleta, um programa de incentivo financeiro para atletas de alto rendimento.

“É um apoio fundamental que mantém a base do esporte, que me mantém aqui feliz, focado, fazendo o que eu tenho que fazer, que é trazer medalhas para gente, trazer orgulho. Vamos dar resultados para Mato Grosso do Sul. O que o Bolsa Atleta nos proporciona, não só para mim, como para todos os atletas sul-mato-grossenses, é essa oportunidade de estar no mais alto nível, a nível desportivo nacional”, disse Jacques.

O atleta também falou sobre a expectativa para o Parapan de Santiago 2023.

"Estará muito forte. Eu espero que os adversários venham ainda melhores, porque ali em 2021 eu sempre fui um atleta de referência a nível mundial, mas não era o 'cordeiro', como a gente brinca. Eu era o leão. Estava caçando. Agora sou a caça. A gente sabe que, principalmente japoneses, quenianos também, eles estão treinando muito bem, são muito bons e que vai ser uma prova muito forte. Estamos trabalhando para chegar lá e trazer o ouro de novo", afirmou.