Yeltsin Jacques e Fernando Rufino renovam Bolsa Atleta para Paris 2024

Yeltsin Jacques e Fernando Rufino, dois campeões paralímpicos sul-mato-grossenses, renovaram a Bolsa Atleta “MS Olímpico”. O programa do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ajuda atletas e seus técnicos que estão na corrida olímpica.

A categoria “MS Olímpico” contempla apenas atletas que disputaram as últimas Olimpíadas e Paralimpíadas, garantindo a manutenção de recursos até a próxima edição dos Jogos. Para os atletas, o valor mensal é de R$ 7 mil, e os técnicos recebem R$ 3 mil.

Fernando Rufino

Fernando Rufino, da paracanoagem, é o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na modalidade. Em Tóquio 2020, ele venceu a prova de canoa na classe VL2.

“Hoje estou aqui para renovar meu Bolsa Atleta, um programa tão importante aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que tem me motivado e me dado suporte. Se Deus quiser, vou estar nas Olimpíadas representando o Estado”, disse Rufino.

Yeltsin Jacques

Yeltsin Jacques, do paratletismo, é bicampeão paralímpico. Em Tóquio 2020, ele estabeleceu um novo recorde mundial na prova de 1500m na categoria T11.

“Cada 1 dólar investido em esporte é três dólares que se economiza na saúde, cada um dólar investido em esporte é 4,5 dólares que se economiza em segurança pública. Por isso o investimento que o Bolsa Atleta faz tem transformado cada vez mais o nosso estado. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou do Mato Grosso do Sul, que eu faço parte do bolsa atleta”, ressalta Jacques.

*Com informações da Fundesporte