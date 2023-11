Zé Eduardo apresenta música na rádio CBN CG

A atração desta sexta-feira (17), do CBN Cultural foi com o cantor e compositor, Zé Eduardo. Ele que gravou o primeiro DVD em março de 2023, em Goiânia (GO) trabalha na divulgação e lançamento da mais nova música "Tomara que Traia".

Na música desde os 16 anos, Zé Eduardo que nasceu Dirceu José, se inspirou no nome de um ídolo sertanejo para o batismo musical, "Eduardo Costa". Antes da carreira solo, ele formou duas duplas 'Alisson e Eduardo', 'Eduardo e Murilo'. Há pouco mais de um ano solo o objetivo agora é trabalhar o projeto "Nosso Sonho". Acompanhe a apresentação na íntegra.