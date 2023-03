Zé Elias será velado nesta quinta-feira em Dourados

José Elias Moreira, o Zé Elias, como era conhecido, estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, onde fazia tratamento para um câncer no pâncreas. O político foi prefeito da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul na década de 70 e, como deputado federal, foi um dos constituintes, em Brasília.

Zé Elias estava internado desde o período do carnaval e morreu, aos 82 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (15). O velório está marcado para amanhã, na Pax de Dourados, na rua Hilda Bergo Duarte.

Ele era natural de Minas Gerais e vivia em Dourados desde a década de 50. Formado em agronomia, o político deixa a esposa, Adenil Carneiro Moreira, três filhos e seis netos.

Eleito prefeito de Dourados em 1976, antes da criação do Estado de Mato Grosso do Sul, Zé Elias também disputou o Governo do Estado, mas perdeu a eleição para Wilson Barbosa Martins, em 1982. Ele também foi eleito deputado federal por dois mandados, sendo um dos deputados constituintes. Também ocupou o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente no governo Zeca do PT.

Como empresário, fundou a Rádio e a TV Caiuás (hoje RIT) e atuou como produtor rural. A prefeitura de Dourados decretou luto por três dias.