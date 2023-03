Zeca do PT deixa a UTI e segue internado na Capital

O deputado estadual Zeca do PT deixou a UTI na tarde desta terça-feira (14) e foi transferido para um apartamento da ala de enfermaria do Hospital da Cassems, em Campo Grande, conforme informações da assessoria parlamentar.

Zeca foi submetido a um procedimento cardiovascular de emergência (angioplastia coronariana), com implante de 02 stents farmacológicos na artéria coronária direita, na noite dessa segunda-feira (13). O boletim médico, assinado pelo cardiologista e presidente do Hospital, Ricardo Ayache, e pelo cardiologista e hemodinamicista Diego Silveira da Costa, divulgado logo pela manhã, informava que o procedimento foi um sucesso e que "o deputado encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro clínico estável".

O parlamentar e ex-governador de Mato Grosso do Sul tem 73 anos e, segundo a assessoria, estava sentindo dores no peito há vários dias. Ele vai permanecer internado em leito clínico, para monitoramento da pressão arterial, batimentos cardíacos e adaptação dos medicamentos ao procedimento realizado.

A nota enviada no final desta tarde informa que o político está reagindo bem e segue acompanhado da esposa Gilda Maria dos Santos.