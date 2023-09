Zeca peita o PT, apoia homenagem a Temer e crítica falta de coragem de presidentes petistas

O clima ainda anda pesado no PT de Mato Grosso do Sul. É um partido trincado, lideranças com divergências agudas e pode piorar mais com a decisão do deputado estadual Zeca do PT votar, na Assembleia Legislativa, a favor da concessão do título de cidadão sul-mato-grossense ao ex-presidente Michel Temer, do MDB, pela implantação da rota bioceânica com o início das obras da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho.

O presidente regional do PT, Vladimir Ferreira, não gostou nenhum pouco da atitude do Zeca de votar pela concessão do título de cidadão ao ex-presidente Temer. Ele considera Temer um golpista, que ajudou a derrubar Dilma Rousseff da Presidência da República. Mas o Zeca não estava nenhum pouco preocupado com as novas pauladas que levaria de setores do partido, apoiou a homenagem a Temer sem peso na consciência e criticou os seus três antecessores, sem citar nomes, no caso os petistas Dilma Rousseff, Lula e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, por falta de coragem de iniciar o projeto da rota bioceânica.

Além de votar a favor, Zeca se destacou com elogios a Temer para criar mais polêmicas no PT. "Eu atribuo ao ex-presidente Temer uma decisão ousada, visionária e corajosa que nenhum outro presidente teve, pelo menos os três últimos que o antecederam tiveram de pensar a rota bioceânica", declarou Zeca ao justificar o seu voto. Ele concluiu estar "absolutamente convencido de que o ex-presidente merece essa justa homenagem, eu voto sim".

Esse "voto sim" do Zeca irritou a cúpula do PT. O presidente Vladimir Ferreira não mediu palavras para expor a sua contrariedade a posição do Zeca estar trilhando na contramão do partido.

Outros dois deputados petistas, Pedro Kemp e Gleice Jane, só observaram a atitude do Zeca em silêncio. Mas justificaram o voto contra a concessão do título de cidadão sul-mato-grossense com duros ataques a Temer. Os dois culpam Temer pelo impeachment de Dilma.

Kemp disse que Temer causou muito mal ao Brasil em liderar articulação para derrubar Dilma da Presidência da República.

