Chapadão do Sul supera metas de saneamento com apoio do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou nesta quarta-feira (7) um conjunto de entregas estratégicas em Chapadão do Sul, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento urbano, qualidade de vida e antecipação de metas estruturantes. Cumprindo agenda oficial no município, o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, formalizou obras nas áreas de saneamento básico, educação profissional e infraestrutura viária.

O principal destaque foi a entrega das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, executadas pela Sanesul, com investimento de R$ 2.477.905,88. A intervenção implantou 7.283 metros de rede coletora e 845 novas ligações domiciliares, elevando a cobertura de esgoto tratado do município para 94%, com abastecimento de água já universalizado em toda a cidade.

Antecipação de metas do saneamento

Durante a solenidade, Barbosinha destacou que Chapadão do Sul superou com antecedência as metas do marco legal do saneamento.

“A legislação nacional estabelece como objetivo atingir 90% de cobertura até 2033. Aqui, já alcançamos 94%, antecipando esse compromisso em pelo menos oito anos. E vamos avançar ainda mais, com novas obras previstas que podem elevar esse índice para até 98%, consolidando Chapadão como referência para o Brasil”, afirmou.

O governador ressaltou que os investimentos em saneamento fazem parte de uma política pública estruturante do Estado.

“Saneamento é saúde, dignidade e desenvolvimento. Quando antecipamos soluções, garantimos melhor qualidade de vida para a população e crescimento sustentável para as cidades”, pontuou.

Impacto municipal e ambiental

O prefeito em exercício, Ernany Andrade Machado, agradeceu a parceria com o Governo do Estado e destacou os impactos diretos das obras.