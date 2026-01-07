Veículos de Comunicação
DESENVOLVIMENTO URBANO

Chapadão do Sul supera metas de saneamento com apoio do Governo de MS

Ampliação do esgotamento sanitário, obras viárias e reforma de escola profissional elevam qualidade de vida e eficiência urbana

Gabriela Porto

Governador em exercício Barbosinha oficializa entregas que colocam o município como referência nacional em esgotamento sanitário. - Foto: Álvaro Rezende/Secom
Governador em exercício Barbosinha oficializa entregas que colocam o município como referência nacional em esgotamento sanitário. - Foto: Álvaro Rezende/Secom

O Governo de Mato Grosso do Sul oficializou nesta quarta-feira (7) um conjunto de entregas estratégicas em Chapadão do Sul, reforçando o compromisso do Estado com o desenvolvimento urbano, qualidade de vida e antecipação de metas estruturantes. Cumprindo agenda oficial no município, o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, formalizou obras nas áreas de saneamento básico, educação profissional e infraestrutura viária.

O principal destaque foi a entrega das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, executadas pela Sanesul, com investimento de R$ 2.477.905,88. A intervenção implantou 7.283 metros de rede coletora e 845 novas ligações domiciliares, elevando a cobertura de esgoto tratado do município para 94%, com abastecimento de água já universalizado em toda a cidade.

Antecipação de metas do saneamento

Durante a solenidade, Barbosinha destacou que Chapadão do Sul superou com antecedência as metas do marco legal do saneamento.

“A legislação nacional estabelece como objetivo atingir 90% de cobertura até 2033. Aqui, já alcançamos 94%, antecipando esse compromisso em pelo menos oito anos. E vamos avançar ainda mais, com novas obras previstas que podem elevar esse índice para até 98%, consolidando Chapadão como referência para o Brasil”, afirmou.

O governador ressaltou que os investimentos em saneamento fazem parte de uma política pública estruturante do Estado.

“Saneamento é saúde, dignidade e desenvolvimento. Quando antecipamos soluções, garantimos melhor qualidade de vida para a população e crescimento sustentável para as cidades”, pontuou.

Impacto municipal e ambiental

O prefeito em exercício, Ernany Andrade Machado, agradeceu a parceria com o Governo do Estado e destacou os impactos diretos das obras.

“Esses investimentos fortalecem o crescimento ordenado de Chapadão do Sul e melhoram a vida da população, mostrando a importância da união entre Estado e município”, disse.

O diretor de operações da Sanesul, Madson Valente, enfatizou os ganhos ambientais e sociais da ampliação do sistema de esgoto.

“Alcançar índices tão elevados de esgotamento sanitário reduz impactos ambientais e fortalece a saúde pública. É um resultado concreto da política de saneamento adotada pelo Governo do Estado”, afirmou.

Outras obras entreguesAlém do saneamento, a agenda oficial incluiu:

  • Reforma do Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel, com investimento de R$ 1,5 milhão, garantindo modernização e acessibilidade à unidade que atende mais de mil estudantes.
  • Restauração funcional do pavimento asfáltico em diversas vias urbanas, com investimento de R$ 2,77 milhões, executada pela Seilog, melhorando mobilidade e segurança viária.

Desde 2023, somados os empreendimentos concluídos e em execução, o Governo do Estado já investiu cerca de R$ 14,5 milhões em obras de água e esgoto em Chapadão do Sul, consolidando o município como exemplo de eficiência e antecipação de metas em saneamento.

*Com informações da Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

