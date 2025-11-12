Tempestades podem atingir Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

Alerta laranja para tempestades para 70 municípios de Mato Grosso do Sul, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta quarta-feira (12) e válido fim do dia.
O INMET alerta que as chuvas podem chegar a 60 milímetrosm/h ou 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também possuí o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
O alerta amarelo que começou a valer hoje e vai até o fim do dia, vale para todo o estado. Tem chances de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventania que pode chegar a 60km/h e queda de granizo.
As autoridades alertam, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.