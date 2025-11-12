Tempestades podem atingir Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira

Alerta laranja para tempestades para 70 municípios de Mato Grosso do Sul, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta quarta-feira (12) e válido fim do dia.

O INMET alerta que as chuvas podem chegar a 60 milímetrosm/h ou 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também possuí o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.