Anel viário fica mais de 12h com trânsito lento após tombamento de carreta.

O cavalo mecânico Scania seguia no sentido São Paulo quando, ao passar próximo ao Córrego do Onça, o segundo reboque saiu da pista, tombando e espalhando a carga de soja ao longo da lateral da rodovia. Não houve informações sobre feridos.

Na madrugada desta segunda-feira (3), uma carreta bitrem, carregada com soja, tombou no anel viário da rodovia BR-262, na saída para São Paulo, região sul de Três Lagoas (MS).

Idosos caem na folia no Carnaval do Centro de Convivência 'Tia Nega'

O trecho, que liga as rodovias BR-262 e BR-158 e faz a conexão entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, foi de competência da União (Governo Federal) por anos. Atualmente, após um convênio entre poderes, a gestão do trecho urbano da BR-262 e da BR-158 passou para o município, enquanto a fiscalização ficou sob responsabilidade da Polícia Militar e do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran).

Policiais militares permaneceram durante grande parte da manhã e da tarde orientando o fluxo em meia pista até a limpeza da rodovia para a liberação total do trânsito. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).