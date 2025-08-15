Decisão do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano será realizada neste domingo em Três Lagoas

Neste domingo (17), acontecerão as partidas finais do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). A disputa pelo 3º lugar e o jogo que define o grande campeão acontecem no Campo do Recanto do Galo.

A programação começa com a disputa pelo terceiro lugar, às 7h40, entre União Metodista e X 1 FC. Em seguida, às 8h40, Santa Terezinha e Bela Vista EC entram em campo para decidir quem fica com o título da edição 2025 do campeonato.

O secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk), destacou que a final terá novidades para o público. “Teremos um espaço kids para as crianças, apresentações da equipe de base do Recanto do Galo durante os intervalos das partidas e sorteios para o público presente”, explicou.