Filme três-lagoense será lançado na quarta-feira no Sest/Senat

O curta-metragem “Ponto Final” recebeu incentivo da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), para ser realizado e será lançado no dia 18 de junho em duas sessões gratuitas exibidas no anfiteatro do Sest/Senat.

Em 2024, a Prefeitura abriu edital selecionando projetos culturais para aplicar recursos, incentivando o audiovisual em Três Lagoas, onde dezenas de projetos foram contemplados em diversas categorias, como clipes, curta de novos produtores e cineclubes.

O do diretor Cadu Xavier, que se inscreveu na categoria “curta – novos produtores”, explicou que as gravações aconteceram em fevereiro de 2025 e agora, no próximo dia 18 de junho, irá apresentar para a população três-lagoense o resultado do trabalho em duas sessões gratuitas, às 19h e às 20h no anfiteatro do SEST/SENAT, localizado à Avenida Júlio Ferreira Xavier, 2640 ao lado da Faculdade AEMS – Jardim Alvorada.

“Como prometido desde o início, quis apresentar o filme nessa semana em que comemoramos os 110 anos de Três Lagoas, para agradecer a cidade pelo incentivo e oportunidade que me deram em poder realizar meu primeiro trabalho no audiovisual”, comentou Xavier.

SOBRE O CURTA

O curta-metragem conta a história de Pedro, um cara impulsivo que, após ser traído por Beto, seu grande amor, decide pegar a estrada e colocar um ponto final na história do casal. A produção aborda temas de relevante influência social e alto poder de debate, como a normalidade das relações LGBTQIAPN+ e a violência doméstica e passional. Além disso, o roteiro valoriza diversas paisagens, comunidade e contextos diversos de Três Lagoas ao decorrer das cenas.

INGRESSOS LIMITADOS

As sessões, serão gratuitas, porém por organização e limitação do espaço, somente poderão assistir aqueles que tiverem o nome na lista. Portanto, se você quiser assistir, entre em contato com o diretor pelo WhatsApp (67)98444-6669 e consulte a disponibilidade de lugares.

Você também pode aproveite para conhecer um pouco mais da trama e seus bastidores no perfil do curta-metragem @pontofinal.curta no Instagram.

EXPANSÃO DO PROJETO

“Vale lembrar que essa ainda não é a entrega final e oficial, pois ainda vamos oferecer dois cursos gratuitos a população de atuação para o audiovisual e criação de roteiros, que são parte da contrapartida. Além disso, ainda estão sendo ajustados todos os recursos de acessibilidade, como áudio descrição, legenda e libras. Assim que o filme estiver totalmente acessível, faremos nova sessão contemplando também esse público”, ressaltou Cadu.

O PROJETO

Com uma equipe técnica de 12 integrantes e quase 50 pessoas envolvidas nas gravações, incluindo elenco e figurantes, o curta foi produzido com um orçamento pouco acima dos R$ 20mil, fruto do Edital Municipal da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195/2022).

Destaca-se ainda, que a produção se empenhou no intuito de privilegiar a contratação de profissionais três-lagoenses e pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Desta forma, o resultado reafirma a força da diversidade e fomenta o mercado audiovisual sul-mato-grossense.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Cadu Xavier – Diretor, roteirista, ator

Lucas Spirandeli – Produtor Executivo, ator

Bia Segantini – Assist. de Produção