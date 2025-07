Governador entrega aeroporto, vistoria obras e recebe título de cidadania

O governador Eduardo Riedel visita Paranaíba nesta quinta-feira (3 de julho) para participar das comemorações dos 168 anos da cidade. Ele chega acompanhado de comitiva formada por secretários de Estado, deputados federais e estaduais, desembarcando às 15 horas no aeroporto municipal.

Na ocasião, ele descerra a placa comemorativa da entrega das reformas feitas pelo governo estadual no aeródromo, marcando a inclusão de Paranaíba no programa aeroportuário de Mato Grosso do Sul. Foram investidos R$ 5,6 milhões no recapeamento da pista, cercas, ampliação da área de taxiamento de aeronaves e do hangar.

O governador Eduardo Riedel visitou Paranaíba no ano passado, antes das eleições, quando assegurou a realização de obras que estão sendo executadas no município.