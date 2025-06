Mutirão de emprego para jovem aprendiz será nesta sexta em Três Lagoas

Um mutirão de emprego voltado para jovens aprendizes será realizado em Três Lagoas. O evento, promovido por uma indústria local em parceria com a Diretoria da Juventude da Sejuvel, busca inserir jovens de 18 a 23 anos no mercado de trabalho.

Esta é a segunda edição do mutirão, sendo a primeira, que ocorreu no final de maio, considerada um sucesso. Na ocasião anterior, foram disponibilizadas 30 vagas, com 25 delas preenchidas de acordo com o perfil exigido pela empresa. Para esta nova edição, mais 30 vagas estão abertas.

A diretora da Juventude da Sejuvel, Márcia Donegatti, explicou que o objetivo é inserir esses jovens na sociedade e nas indústrias da cidade. Ela destacou a importância de oferecer ocupação e uma perspectiva de futuro para os jovens, além de inseri-los nas políticas públicas para que conheçam seus direitos.