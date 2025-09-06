Novos ônibus de Campo Grande terão ar-condicionado por lei

A Câmara Municipal de Campo Grande derrubou o veto da prefeitura e aprovou o projeto que obriga a instalação de ar-condicionado em todos os novos ônibus do transporte público da cidade.

A proposta, de autoria do vereador Landmark (PT), busca garantir mais conforto térmico a passageiros e motoristas. O Executivo havia vetado a medida sob o argumento de inconstitucionalidade e de impacto financeiro no contrato de concessão, mas a maioria dos parlamentares decidiu manter a exigência.

Na mesma sessão, realizada na quinta-feira (4), os vereadores também aprovaram o projeto que proíbe a nomeação, na administração pública, de pessoas condenadas por crimes de racismo. A iniciativa é do vereador Jean Ferreira (PT), que destacou a importância da medida em uma cidade formada por negros, pardos, indígenas e quilombolas.