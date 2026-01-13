Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Cotidiano

LUTO

Piloto de paramotor, James Luck, morre em Três Lagoas

Ele era amante dos ares e sobrevoava a região, sendo piloto de paramotor

Alfredo Neto

Morre James Luck, filho do radialista e comunicador Nenê Veloso:. Foto: Reprodução/Redes Sociais.
Morre James Luck, filho do radialista e comunicador Nenê Veloso:. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Morreu nesta terça-feira (13), James Figueiredo dos Santos Pereira, carinhosamente chamado por amigos, como James Luck, de 40 anos, em Três Lagoas.

Morador da cidade e filho do radialista Nenê Veloso, James foi encontrado já sem sinais vitais na residência, por volta de 10h30. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou o óbito.

Notícias Relacionadas

De acordo com informações apuradas, James enfrentava problemas de saúde e a morte foi considerada natural. Apaixonado por atividades aéreas, James era conhecido por sobrevoar os céus de Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia e diversas outras cidades de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Era piloto de paramotor.

Amante do vento e da liberdade proporcionada pelo voo, tinha no parapente uma de suas maiores paixões. Neste momento de dor, familiares e amigos recebem manifestações de solidariedade.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos