Piloto de paramotor, James Luck, morre em Três Lagoas

Morreu nesta terça-feira (13), James Figueiredo dos Santos Pereira, carinhosamente chamado por amigos, como James Luck, de 40 anos, em Três Lagoas.

Morador da cidade e filho do radialista Nenê Veloso, James foi encontrado já sem sinais vitais na residência, por volta de 10h30. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou o óbito.