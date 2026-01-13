Piloto de paramotor, James Luck, morre em Três Lagoas

Morreu nesta terça-feira (13), James Figueiredo dos Santos Pereira, carinhosamente chamado por amigos, como James Luck, de 40 anos, em Três Lagoas.
Morador da cidade e filho do radialista Nenê Veloso, James foi encontrado já sem sinais vitais na residência, por volta de 10h30. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao local, confirmou o óbito.
De acordo com informações apuradas, James enfrentava problemas de saúde e a morte foi considerada natural. Apaixonado por atividades aéreas, James era conhecido por sobrevoar os céus de Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia e diversas outras cidades de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Era piloto de paramotor.
Amante do vento e da liberdade proporcionada pelo voo, tinha no parapente uma de suas maiores paixões. Neste momento de dor, familiares e amigos recebem manifestações de solidariedade.