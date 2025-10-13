Veículos de Comunicação
Mandado

Polícia Civil prende apontados por homicídio qualificado ocorrido em Água Clara

A vítima, de 49 anos, estava com uma sacola branca no cabeça, com seus pés e mãos amarrados

Redação RCN67

A investigação constatou que os autores ocultaram o corpo da vítima na lagoa, a fim de se furtarem da prática do delito. Foto: Divulgação/Polícia Civil MS.
A investigação constatou que os autores ocultaram o corpo da vítima na lagoa, a fim de se furtarem da prática do delito. Foto: Divulgação/Polícia Civil MS.

Policiais da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Água Clara, com apoio do SIG Paranaíba, deram cumprimento no sábado (11), a dois mandados de prisão temporária por um homicídio ocorrido no dia 2 de outubro.

A notícia do crime chegou ao conhecimento da Autoridade Policial no dia 4 de outubro, ocasião em que a equipe de investigação compareceu ao local e se deparou com o corpo da vítima boiando na superfície de uma lagoa no Distrito de São Domingos.

A vítima, de 49 anos, estava com uma sacola branca no cabeça, com seus pés e mãos amarrados.

Durante a investigação, ainda no local, a equipe tomou conhecimento de que duas pessoas que tinham chegado recentemente na região onde ocorreu o fato, haviam se evadido do município.

Diante disso, foram ouvidas diversas testemunhas, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão temporária dos suspeitos.

Após o deferimento pelo poder judiciário, no sábado, a equipe do SIG rapidamente se deslocou a cidade de Paranaíba, local em que os autores estavam escondidos, sendo possível prendê-los.

Os capturados, com idades de 24 e 31 anos, confessaram a participação no crime alegando que teriam sido acusados, pela vítima, de terem furtado um comércio local, iniciando uma discussão que resultou no assassinato com golpes na cabeça.

A investigação constatou que os autores ocultaram o corpo da vítima na lagoa, a fim de se furtarem da prática do delito. Para isso, os autores amarraram os pés e as mãos da vítima, colocando uma pedra entre o corpo e as mãos, a fim de que o corpo afundasse e não retornasse à superfície.

Ambos serão indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ficando à disposição do poder judiciário.

A investigação aguarda os exames periciais, a fim trazer mais informações sobre a dinâmica dos fatos.

*Informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

