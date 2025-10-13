Polícia Civil prende apontados por homicídio qualificado ocorrido em Água Clara

Policiais da Seção de Investigações Gerais da Delegacia de Água Clara, com apoio do SIG Paranaíba, deram cumprimento no sábado (11), a dois mandados de prisão temporária por um homicídio ocorrido no dia 2 de outubro.

A notícia do crime chegou ao conhecimento da Autoridade Policial no dia 4 de outubro, ocasião em que a equipe de investigação compareceu ao local e se deparou com o corpo da vítima boiando na superfície de uma lagoa no Distrito de São Domingos.

A vítima, de 49 anos, estava com uma sacola branca no cabeça, com seus pés e mãos amarrados.

Durante a investigação, ainda no local, a equipe tomou conhecimento de que duas pessoas que tinham chegado recentemente na região onde ocorreu o fato, haviam se evadido do município.

Diante disso, foram ouvidas diversas testemunhas, tendo a Autoridade Policial representado pela prisão temporária dos suspeitos.

Após o deferimento pelo poder judiciário, no sábado, a equipe do SIG rapidamente se deslocou a cidade de Paranaíba, local em que os autores estavam escondidos, sendo possível prendê-los.