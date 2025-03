Quase 400 vagas disponíveis nesta segunda-feira na Casa do Trabalhador

Nesta segunda-feira (24), estão disponíveis 393 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas ofertadas são para: Açougueiro (4); Agente de pátio (1); Agente de reciclagem de materiais (2); Ajudante de açougueiro (2); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1); Ajudante de obras (para alojar em Inocência e para Três Lagoas) (72); Ajudante de reflorestamento (10); Analista de logística de transporte (1); Armador de ferragens na construção civil (5); Atendente balcão (6); Atendente de cafeteria (4); Atendente de lanchonete (4); Atendente de padaria (12); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de linha de estoque (5); Auxiliar de fabricação artefato de cimento (3); Auxiliar de limpeza (2); Auxiliar de mecânica de autos (1); Calceteiro (para alojar em Inocência) (50); Campeiro na agropecuária (1); Carpinteiro de obras (8); Costureira de máquinas industriais (7); Eletricista de instalações (5); Eletricista de instalações automotores (1); Empacotador, a mão (6); Empregada doméstica faxineira (1); Encanador (5); Encarregado de obras (1); Estoquista (1); Funileiro de automóveis (1); Instalador – Reparador de cabos telefônicos (2); Jardineiro (2); Mecânico de instalações industriais (1); Mecânico de veículos (1); Montador de estruturas metálicas (3); Motorista carreteiro (prancha/alojado em Água Clara/categoria E) (2); Motorista de automóveis (1); Motorista de caminhão – guincho pesado do Munk (1); Motorista operador de bomba de concreto (3); Motorista vigilante (2); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (18); Operador de caixa (30); Padeiro (1); Pedreiro (Três Lagoas/para alojar em Inocência) (62); Pintor de obras (5); Pintor industrial (1); Recepcionista atendente (1); Recepcionista secretaria (1); Repositor em supermercados (5); Serralheiro (1); Servente de obras (3); Servente de pedreiro (5); Soldador (3); Soldador mecânico (1); Supervisor de segurança (1); Técnico de manutenção industrial (1); Técnico de segurança do trabalho (alojar em Inocência) (1); Tratorista agrícola (1); Vendedor comércio de mercadorias (8); Vendedor interno (2); Vendedor de serviços (1).