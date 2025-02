Quinta-feira começa com quase 2,6 oportunidades

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) e Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) estão oferecendo 2.595 vagas de emprego para a Capital nesta quinta-feira (20). Destas, 71 vagas são destinadas para PcDs e a Funtrab está com 4 oportunidades de estágio para quem cursa nível superior ou médio.

Vagas

Algumas das principais vagas oferecidas pela Funsat incluem vagas para servente de pedreiro (82); auxiliar nos serviços de alimentação (154); auxiliar de limpeza (112); repositor em supermercados (165); operador de caixa (98). Clique aqui e confira a lista completa.

Para participar, os candidatos devem comparecer à rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, com documentos pessoais e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Já na Funtrab, há destaque para vagas na ocupação de servente de obras (25); operador de caixa (23); auxiliar de limpeza (43) e auxiliar de linha de produção (44). Clique aqui para conferir todas as vagas.

Os candidatos devem comparecer à rua 13 de Maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.