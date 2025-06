Termina nesta terça prazo de inscrição para campeonatos Amador, Varzeano e Sênior masculino

Encerram nesta terça-feira (3), as inscrições para os tradicionais Campeonatos de Futebol Amador, Varzeano e Sênior (veterano) masculino, organizados pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

Os torneios movimentam anualmente centenas de atletas e apaixonados pelo esporte no município, e estão previstos para iniciarem na primeira quinzena de junho, dentro da programação de aniversário de Três Lagoas.

As inscrições para os torneios amador e varzeano as inscrições vão até o período da manhã desta terça-feira, já para o veterano vão até o fim de dia, às 17h.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

As equipes interessadas em participar das competições podem retirar suas fichas de inscrição e de confirmação de participação na Coordenadoria de Futebol da pasta, localizada no Estádio Benedito Soares da Motta “Madrugadão”, que fica na rua Augusto Corrêa da Costa, nº 3115, no bairro Jardim Alvorada, durante o horário de expediente das 7h às 11h e das 13h às 17h.