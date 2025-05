Três Lagoas sedia etapa estadual de judô com mais de 200 atletas

Três Lagoas foi palco, no último fim de semana, de uma grande celebração do esporte. A cidade sediou simultaneamente duas importantes competições de judô: a etapa estadual dos Campeonatos Esportivos da Fundesporte e a fase municipal dos Jogos Escolares de Três Lagoas (JETs). O evento reuniu mais de 200 atletas com idades entre 14 e 16 anos, representando 29 municípios de Mato Grosso do Sul.

Além da competição estadual, cerca de 20 judocas participaram da fase municipal, buscando classificação para os jogos escolares. Destaque para o jovem Iago Martins, de Aquidauana, que já representou Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional, realizado em João Pessoa.

“O judô é a minha vida. Comecei muito inseguro e hoje me sinto realizado por competir em alto nível. Quero conquistar o primeiro lugar e ir para o JEVs 2025”, afirmou o atleta.

Outro nome em ascensão é o de Gustavo Medeiros, de 14 anos, que representa Três Lagoas em sua primeira competição oficial.