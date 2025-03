Carnaval da ADUF anima Dourados nesta segunda-feira

CAMPEONATO ESTADUAL

DAC goleia Aquidauanense e termina primeira fase em terceiro lugar

O Dourados AC ficou muito perto do objetivo de ir direto para a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas um cartão vermelho fez a diferença a favor da Portuguesa/FC Pantanal. Pela nona rodada, neste domingo (2), o DAC recebeu o rebaixado Aquidauanense e, em tarde de barcos, com três gols, goleou por 5 a 1. […]