Cavalgada bate recorde e arrasta multidão em Paranaíba

A tradicional Cavalgada Municipal de Paranaíba reuniu, neste dia 29, mais de 1.100 animais, distribuídos em 22 comitivas, segundo informações dos organizadores. Neste ano, em sua 34ª edição, ao contrário dos anos anteriores, o desfile de amazonas e cavaleiros foi realizado em um percurso menor.

Milhares de pessoas acompanharam o evento pelas ruas da cidade, abrigadas em tendas, cadeiras e arquibancadas. A manifestação cultural, tradicional na região, reforçou o valor das tradições rurais em Paranaíba, movimentando a cidade e aquecendo o comércio local em vários segmentos.

Na Praça da República, a arquibancada ficou lotada por populares de todas as idades. O desfile iniciou-se às 8h e encerrou-se às 11h45, com a passagem dos últimos participantes. A comissão organizadora da Cavalgada, juntamente com a Associação dos Muladeiros e Cavaleiros, preparou a Queima do Alho com almoço para os participantes da Cavalgada, onde, quase mil quilos de carne foram preparados e assados para as comitivas participantes.