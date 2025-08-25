Cavalgada em outubro terá show de Maria Cecília e Rodolfo e almoço dos Brutos

A tradicional Cavalgada Sul-mato-grossense chega à sua 18ª edição nos dias 4 e 5 de outubro, no Distrito de Arapuá, em Três Lagoas. O evento, que celebra a cultura regional e presta homenagem aos cavaleiros e tropeiros responsáveis pelo desenvolvimento da região, contará com shows, confraternização e gastronomia.
A programação musical terá como destaque a apresentação da dupla Maria Cecília e Rodolfo no sábado (4), contratada pelo Governo do Estado, parceiro da Prefeitura de Três Lagoas e da Associação Ferraduras, organizadora da festa.
Já no domingo (5), a novidade será o almoço preparado pela equipe de churrasqueiros Brutos de Três Lagoas, que ficará responsável por comandar a culinária do encontro. O anúncio foi feito pela prefeitura durante a 35ª Festa do Folclore, realizada no último fim de semana.
A Cavalgada é considerada uma manifestação cultural que une tradição, lazer e integração social. O evento também proporciona contato com a natureza e reforça a preservação da identidade do povo sul-mato-grossense.