Cavalgada em outubro terá show de Maria Cecília e Rodolfo e almoço dos Brutos

A tradicional Cavalgada Sul-mato-grossense chega à sua 18ª edição nos dias 4 e 5 de outubro, no Distrito de Arapuá, em Três Lagoas. O evento, que celebra a cultura regional e presta homenagem aos cavaleiros e tropeiros responsáveis pelo desenvolvimento da região, contará com shows, confraternização e gastronomia.

A programação musical terá como destaque a apresentação da dupla Maria Cecília e Rodolfo no sábado (4), contratada pelo Governo do Estado, parceiro da Prefeitura de Três Lagoas e da Associação Ferraduras, organizadora da festa.