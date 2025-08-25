Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Cultura

Cultura Sertaneja

Cavalgada em outubro terá show de Maria Cecília e Rodolfo e almoço dos Brutos

18ª Cavalgada Sul-mato-grossense será realizada nos dias 4 e 5 em Arapuá, reunindo tradição, música e gastronomia

Ana Cristina Santos

Cavalgada é considerada uma manifestação cultural que une tradição, lazer e integração social - Foto: arquivo/JP
Cavalgada é considerada uma manifestação cultural que une tradição, lazer e integração social - Foto: arquivo/JP

A tradicional Cavalgada Sul-mato-grossense chega à sua 18ª edição nos dias 4 e 5 de outubro, no Distrito de Arapuá, em Três Lagoas. O evento, que celebra a cultura regional e presta homenagem aos cavaleiros e tropeiros responsáveis pelo desenvolvimento da região, contará com shows, confraternização e gastronomia.

A programação musical terá como destaque a apresentação da dupla Maria Cecília e Rodolfo no sábado (4), contratada pelo Governo do Estado, parceiro da Prefeitura de Três Lagoas e da Associação Ferraduras, organizadora da festa.

Notícias Relacionadas

Já no domingo (5), a novidade será o almoço preparado pela equipe de churrasqueiros Brutos de Três Lagoas, que ficará responsável por comandar a culinária do encontro. O anúncio foi feito pela prefeitura durante a 35ª Festa do Folclore, realizada no último fim de semana.

A Cavalgada é considerada uma manifestação cultural que une tradição, lazer e integração social. O evento também proporciona contato com a natureza e reforça a preservação da identidade do povo sul-mato-grossense.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos