Cinema, música e cultura movimentam a última semana de junho na Capital

Exibições cinematográficas, recital de piano e canto, apresentação musical e sessões infantis compõem a agenda de eventos desta semana na capital. As atividades serão realizadas entre os dias 25 e 29 de junho, com entrada gratuita e ingressos disponíveis pela plataforma Sympla, conforme a capacidade do espaço.

A programação acontece no Teatro Prosa, unidade do Sesc Cultura, e começa na terça-feira (25) com a exibição do filme Bacurau, às 19h. A mesma sessão será repetida na quarta-feira (26), também às 19h. Na terça, haverá recursos de acessibilidade com audiodescrição e tradução em Libras. O longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, tem classificação de 16 anos.

Na quinta-feira (27), às 19h, o recital “Uma doce canção… obras de Villa-Lobos para Canto e Piano” será apresentado pela soprano Jayana Paiva e pelo pianista Adriano Lopes. O espetáculo traz obras do compositor Heitor Villa-Lobos, baseadas em textos de poetas brasileiros. A classificação é livre.

Na sexta-feira (28), às 19h, a banda USKARADAKOMBI realiza um show com repertório de músicas populares, incluindo versões de clássicos como Country Roads e Have You Ever Seen the Rain. A apresentação integra o projeto American Corner, promovido em parceria com o Consulado dos Estados Unidos. O grupo é formado por quatro músicos que exploram diferentes formações instrumentais e vocais. A classificação também é livre.

O encerramento da programação será no sábado (29), com duas sessões do Cine Clubinho: às 14h, com acessibilidade em audiodescrição e Libras, e às 16h. O filme exibido será Ernest e Celestine: A Viagem na Bruma, com classificação livre. A animação mostra os personagens enfrentando uma realidade onde a música foi proibida e tentando reverter a situação com a ajuda de aliados.

Serviço