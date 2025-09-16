FLIB 2025 começa nesta quarta-feira em Bonito com cortejo, oficinas e shows

A Feira Literária de Bonito (FLIB) chega à sua nona edição e começa nesta quarta-feira (17), na Praça da Liberdade. O evento segue até domingo (21) e reúne programação cultural gratuita, com oficinas, cortejo artístico, apresentações musicais e espaços dedicados à literatura.

As primeiras atividades acontecem às 16h, com a Oficina de Confecção de Brinquedos Artesanais, conduzida por Ramona Rodrigues na Tenda das Crianças, e o “Espaço Energia”, unidade móvel educacional da Energisa que aborda sustentabilidade e eficiência energética.

Às 17h, a literatura vai às ruas com o cortejo cultural pela Pilad Rebuá. Logo depois, às 17h30, será inaugurado o Pavilhão das Letras, que reúne autores, lançamentos e editoras.

A abertura oficial da feira será às 18h, no Palco Principal, enquanto a Tenda das Crianças recebe a oficina “Brincadeiras Tradicionais”. No mesmo horário, acontece o anúncio dos vencedores do 3º Concurso de Redação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A programação musical terá início às 19h, com o show AfroAfetos, de Silveira Soul. Às 20h, Begèt de Lucena apresenta o espetáculo Pau, Pedra & Corda. O encerramento da noite será às 21h, com o grupo Mulheres de Quinta.

Serviço

Evento: Feira Literária de Bonito (FLIB) 2025

Data: 17 a 21 de setembro

Local: Praça da Liberdade – Bonito (MS)

Entrada: gratuita

Programação completa: flibonito.com/programacao-2025