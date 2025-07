Teia Criativa abre inscrições para exposição de bordados e oficina de foto-bordado com artista consagrado

Em comemoração ao Dia Mundial do Bordado, comemorado em 30 de julho, o coletivo cultural Teia Criativa vai realizar uma oficinal online de foto-bordados, com o fotógrafo e artista visual Nário Barbosa, gratuita e aberta a qualquer pessoa com ou sem experiência em bordados. Ainda promoverá a exposição “Afetos Ponto a Ponto”, com trabalhos de bordadeiras (os) locais e regionais.Sobre a exposição “Afetos Ponto a Ponto”A exposição será realizada de 26 de julho a 02 de agosto, na loja do Shopping Três Lagoas. Para participar da exposição, as bordadeiras profissionais ou iniciantes terão que fazer inscrição até dia 16 de julho, presencialmente na loja ou preenchendo formulário online na bio do perfil @teia.criativa. As inscrições iam até dia 12, mas foram prorrogadas até dia 16.Serão aceitas inscrições nas seguintes categorias: bordado à mão, bordado à máquina, arte autoral em bordado e outros suportes com bordado (objetos decorativos e utilitários, folhas secas, fotos). “O bordado está na nossa vida, desde pequenos. Quem não se lembra da avó ou da mãe bordando? Quem não tem um bordado de alguém especial, que guarda com todo carinho?. Isso mostra a força afetiva que os pontos e linhas trazem a todos” afirma Ana Maria Barbosa, organizadora dos eventos.Patrícia Ferreira, coordenadora da loja, explica que a exposição tem como objetivo dar visibilidade a bordadeiras e artistas locais e regionais que expressam, por meio de linhas, texturas e cores, suas histórias, afetos e identidades. “Nossa ideia é mostrar a técnica em diversas aplicações, por isso abrimos inscrição a todos, independentemente de participar ou não do coletivo”, afirma Patrícia.Pela primeira vez, o coletivo fará uma exposição com curadoria profissional, pela artista visual Joana Raspini. Cláudia Siqueira, que também coordena a loja, conta que será uma experiência tanto para os organizadores quanto para os expositores. “Vamos fazer uma espécie de seleção, não para excluir as obras, mas para dar uma linha para a exposição”. Sobre a Oficina de Foto-bordado com Nário BarbosaA oficina de foto-bordado será dia 27 de julho, às 15h, em live no perfil da Teia Criativa. Além da opção online, a Teia vai abrir dez vagas para participação presencial, no shopping, com preferência pela ordem de inscrição. Para participar, basta preencher formulário que está disponível no perfil @teia.criativa ou na loja, até o dia 26 de julho. A participação é gratuita.Foto-bordado é uma técnica artística que combina fotografia e bordado, onde elementos bordados são adicionados a imagens fotográficas, criando uma nova camada de textura e outros significados visuais. O objetivo das intervenções com linha e agulha é criar obras únicas que mesclam o realismo da fotografia com a expressão manual do bordado.“Quem sabe as pessoas descobrem um hobby criativo e criam seu próprio acervo familiar com mais um toque de arte, deixando duas marcas afetivas, a foto em si e as intervenções com bordado. Ou mesmo fotógrafos e bordadeiras encontrem uma forma de acrescentar valor em seu trabalho atual?” diz Ana.O artistaO ministrante da oficina, o artista visual Nário Barbosa é fotógrafo e atua há 30 anos no fotojornalismo, em grandes órgãos de imprensa em São Paulo. Há alguns anos, trouxe o bordado – herança que carrega da infância, na cidade de Cedro, em Sergipe – para as suas próprias fotografias do cotidiano. Essa união lhe possibilitou ampliar a expressividade e a criatividade. Através das cores e de um trabalho delicado, cenas por vezes melancólicas ganham novos significados pelo olhar sensível do fotógrafo. Atualmente, Nário é representado pela Galeria Oma e participa de exposições artísticas de relevância nacional, como a SP-Artes. Ele também coordena projeto de economia criativa, com bordadeiras da sua terra natal. “Estamos acostumados a ver o bordado em roupas e peças do enxoval de casa, mas o emprego artístico cresce muito. Hoje, a técnica também aparece em telas, associada a técnicas de pintura, em fotos, em colagens, em folhas secas e outros materiais. O objetivo da Teia, com a oficina, é explorar a fotografia como suporte e mostrar que existe um mundo de possibilidades que colocam o bordado no patamar de arte. O Nário Barbosa consegue transformar o seu trabalho com a notícia, que vem da vida real, em algo delicado e cheio de significados, ou seja, em arte”, afirma Ana Maria.