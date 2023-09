Aparecida do Taboado distribui mudas em comemoração do Dia da Árvore

Nesta quinta-feira (21), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente municipal está realizando a distribuição de mudas de árvores ação alusiva ao dia da árvore comemorado em 21 de Setembro. A data foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul que, dependendo do ano, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro. E Um importante símbolo para a comemoração é o ipê-amarelo – árvore escolhida junto com o pau-brasil para representar a nação brasileira

Aqui no município a prefeitura está com diversar ações realizadas durante a semana.

Confira toda a programação: