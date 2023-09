Aparecida do Taboado em Doação completou 5 anos

O grupo "Aparecida do Taboado em Doação" comemorou neste mês de Setembro seu quinto ano de atuação, conscientizando cada vez mais pessoas a serem doadores de sangue e medula. O projeto, criado em agosto de 2018 por Terezinha Aparecida Ferraz Beato e Mônica Priscila Beato, já conta com mais de 400 doadores.

E para marcar essa comemoração e também alusivo ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, celebrado em 17 de setembro, nossa reportagem conversou com a Terezinha Ferraz que conta a história do grupo: