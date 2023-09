Carreta da Beleza realiza atendimentos em Aparecida do Taboado

Nas comemorações dos 75 anos de Aparecida do Taboado, o Governo Municipal em parceria com a LA’BRIZZA Cosmetics, iniciou nesta quarta-feira (20), mais uma edição da Carreta da Beleza para atendimento das mulheres assistidas pelo CRAS.

“Está sendo extremamente gratificante contribuir com as pessoas mais carentes. Esta é a proposta da Carreta da Beleza Itinerante, proporcionar aos menos favorecidos a oportunidade de receber estes serviços, com produtos de qualidade e parceiros voluntários, que abraçaram este projeto”, relatou a secretária de Assistência Social Ariadne Queiroz.

A Carreta da Beleza está estacionada em frente ao Paço Municipal e atenderá de 20 a 22 de setembro ofertando serviços gratuitos de hidratação, coloração e corte de cabelo. A ação social atende da mesma forma que os conceituados salões de beleza.

Saiba como participar: