EXCLUSIVO: Mulher é morta a golpes de facão pelo ex companheiro em Aparecida do Taboado

No início da noite de sábado (23), Mirele Conceição de Oliveira, de 35 anos, foi morta a golpes de facão na cidade de Aparecida do Taboado. O suspeito do crime, de 49 anos, é ex companheiro da vítima.

As informações de testemunhas são que Mirele foi surpreendida pelo criminoso ao chegar na sua casa, no cruzamento das ruas Guanabara e São Jerônimo, na Vila São Jerônimo. Mirele não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro, já o suspeito, fugiu em uma moto Honda Bros cor preta.

Nossa reportagem esteve no local e conversou com exclusividade com testemunhas:

O criminoso está foragido e é procurado pela polícia. Nossa reportagem localizou a filha do autor, que conta com exclusividade o que teria motivado o crime: