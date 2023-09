Geraldo Resende anuncia novos recursos para Aparecida do Taboado

Na manhã desta sexta-feira (15), o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) esteve em Aparecida do Taboado para o lançamento da obra de ampliação do prédio da Fundação Estatal de Saúde (Fesat).

O hospital municipal recebeu recursos do Governo do Estado no valor aproximado de R$ 1,3 milhão, aprovados na época em que Resende ocupava o cargo de secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul.



O parlamentar foi acompanhado pelo prefeito José Natan (PP), com quem reforçou a parceria na administração municipal, e por várias lideranças locais como vereadores, secretários municipais e o diretor-geral da Fesat, Robson Souto.

Geraldo Resende também anunciou a liberação de R$ 6 milhões em emendas parlamentares para serem investidos na pavimentação de ruas em Aparecida do Taboado.

Continue Lendo...

Acompanhe como foi a visita e saiba qual bairro será beneficiado com asfalto: