Homem é morto com facada após briga com colega em Aparecida do Taboado

Na noite dessa quinta-feira (19) em Aparecida do Taboado, Tiago da Silva Santos, de 36 anos, foi assassinado com golpes de faca no pescoço e na cabeça pelo próprio colega após negar emprestar dinheiro.

O crime aconteceu na Rua Campo dos Palmares, no Bairro Jardim Aeroporto. O caso, registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, iniciou com uma discussão.

A testemunha conta que os autor e vítima moravam com outros cinco homens em uma república e que também trabalhavam juntos. À polícia, vizinhos contaram que eles eram de outra cidade e que estavam na cidade a trabalho na empresa que está construindo os pedágios.

