Homem é resgatado após se jogar no rio Paraná

Um homem de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, foi resgatado no início da noite dessa quarta-feira (13), após ter se jogado nas águas do rio Paraná a quase sete quilômetros do centro de Aparecida do Taboado.

De acordo com informações de populares, o homem teria fugido de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, que fica às margens do rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou de um Jet-ski para localizar o homem.

Ao ser encontrado, ele aparentava cansaço físico após nadar por volta de 1.500 metros e corria o risco de se afogar, pois ventava muito naquele momento. O homem tentava chegar a um dos pilares da ponte rodoferroviária, a 600 metros de uma das margens do rio.

Continue Lendo...

"Já tinha começado aquele período de ventos, as marolas do rio estavam bastante altas, o que prejudicou o trabalho. Você já tem uma visibilidade reduzida devido ao horário e também as marolas encobriam qualquer coisa que fôssemos procurar", explicou o sub-tenente do Corpo de Bombeiros, Joelder Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As buscas duraram cerca de uma hora e o homem, após ser resgatado das águas, foi encaminhado para o hospital.