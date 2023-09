Incêndios assustam moradores e trabalhadores na área rural

No final do dia dessa quarta-feira (13), dois incêndios em propriedades rurais mobilizaram toda a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, incluindo oficiais que estavam de folga.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17 horas, em uma fazenda localizada ao lado do frigorífico Geneseas, que fica às margens da rodovia que liga a cidade à ponte rodoferroviária, sentido Santa Fé do Sul (SP). O fogo teria começado durante o vendaval que atingiu a região e rompeu cabos de energia elétrica em postes instalados na propriedade rural.

Os bombeiros suspeitam que faíscas geradas no momento do rompimento dos cabos atingiram a pastagem e provocaram o início do incêndio. A vegetação seca e a ventania contribuíram para que o fogo se espalhasse com rapidez, o que deixou os trabalhadores da empresa de alimentos com medo de que as chamas atingissem as instalações.

Continue Lendo...

Para conter o incêndio foram utilizados abafadores, bomba costal e um tanque abastecido com 400 litros de água e uma mangueira com alcance de 30 metros, adaptados sobre uma camionete. O fogo foi controlado após uma hora e meia de trabalho e aproximadamente três hectares foram consumidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o segundo incêndio começou por volta das 19h e, além dos cinco militares de plantão, mobilizou outros seis bombeiros, incluindo oficiais e o próprio comandante da unidade de Aparecida do Taboado, que estavam de folga.

Assim como na primeira ocorrência, o fogo teve início numa área de pastagem, também após o rompimento de cabos de energia elétrica. Desta vez o incêndio, na região do Papagaio, próximo à ponte sobre o rio Quitéria, na BR-158, a 20 quilômetros da cidade, foi de grandes proporções e avançou para um canavial da usina de açúcar e álcool, a Alcoovale.

Ao todo 11 bombeiros e mais de cem pessoas, a maioria integrante da brigada de incêndio da usina, se uniram para controlar as chamas. Seis caminhões-pipa da usina, cada um com capacidade para 14 mil litros de água, tratores, arados e niveladores foram enviados para o local.

"Foi um aparato gigante, se não fosse isso teria atingido a plantação de eucaliptos também", informou o sub-tenente Joelder Fernandes, do Corpo de Bombeiros.

Após quase quatro horas de mobilização, o incêndio foi controlado mas uma equipe dos bombeiros permaneceu na área para evitar que o fogo recomeçasse a partir das brasas na vegetação.

Segundo trabalhadores da usina de açúcar e ácool, a produção foi interrompida durante a noite e só restabelecida por volta das duas horas da madrugada.

Animais cercados pelo fogo durante o incêndio - Reprodução/Rede Social

As labaredas passaram de três metros de altura e animais teriam morrido queimados, entre eles várias cabeças de gado da fazenda atingida pelo fogo. A Polícia Militar Ambiental ainda não divulgou um levantamento dos prejuízos.