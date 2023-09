Uma família de Aparecida do Taboado, no bairro Jardim Morumbi, viveu momentos de desespero durante uma tempestade que atingiu a região no último domingo (17). Os fortes ventos arrancaram o telhado da casa.

"Foi muito rápido, coisa de três minutos já estava tudo no chão", disse emocionada a moradora Glaucia Lima ao lembrar do momento em que perdeu todos os móveis após ver o telhado sendo levado pela ventania.

Acompanhe a entrevista completa: