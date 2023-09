Partido Republicanos é o primeiro a anunciar seu pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024

Iniciando as articulações para o próximo ano, o Presidente Estadual do Republicanos, Deputado Estadual Antônio Vaz, visitou o município para ato de filiação do partido na Câmara Municipal, nessa sexta-feira (15). Na oportunidade estiveram presentes os vereadores Vagner Panela(PDT), Márcio Galdino(PP) e outros nomes de destaque na política municipal.

Em entrevista, o deputado já anunciou quem é o pré-candidato do partido Republicanos para prefeito de Aparecida do Taboado nas eleições do próximo ano.

Veja quem é o nome já anunciado:

Continue Lendo...