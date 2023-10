Nessa terça-feira (17) aconteceu a primeira reunião do conselho municipal de saneamento básico, com o intuito de reavaliar o sistema de abastecimento de água e tratamento de egosto no município o conselho é formado por membros da sociedade civil, representante do sindicato rural, representante da concessionária de água e esgoto, Sanesul, e representantes dos órgãos públicos.

No final da reunião representantes do conselho falam sobre a primeira reunião: