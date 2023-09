Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural está com inscrições abertas

Nessa segunda-feira (18) iniciaram as inscrições, para o Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural promovido no município pelo Senar-MS em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde.

Os atendimentos serão realizados no próximo sábado (23) na UBS Manoel Rodrigues da Silva (Postão). Ao todo serão 270 atendimentos em Urologia (150), Ginecologia (50), Dermatologia (50) e Pediatria (20). As consultas estão sendo agendadas na secretaria de Saúde, Rua Laudelino de Melo, nº 1483, centro.

