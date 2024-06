A abertura oficial da 60ª Expopar acontece na sexta-feira (28), com homenagem aos produtores Paulo Alves Machado e Família Leal de Oliveira, às 18h no Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Antes disso, na quinta-feira (27) haverá abertura da Vitrine Tecnológica em Bovinocultura de Corte e palestra “Do Pastejo Intensivo ao Ultradenso”. Além da abertura oficial, na sexta-feira haverá, às19h com o tradicional 20º Leilão Bolsão Nelore Mocho.

