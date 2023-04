Abril Verde é lembrado pela Saúde em Paranaíba

A Campanha Abril Verde é uma iniciativa de conscientização sobre a importância da saúde e segurança no trabalho. O movimento foi criado para comemorar o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, que se celebra a 28 de abril. Diante disso, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CIST, realizou diversas ações para conscientização dos trabalhadores de Paranaíba.

Nos dias 13 e 14 de abril, a coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, Talita Amâncio, desenvolveu algumas dinâmicas com os profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, e também com os enfermeiros da Atenção Primária. Durante as reuniões os profissionais apresentavam situações de possíveis acidentes de trabalho e logo em seguida discutiam quais são as medidas que devem ser tomadas diante dos fatos.

É importante o movimento de conscientização, pois, ainda que os profissionais tenham consciência do acidente de trabalho, muitas vezes não tomam as medidas de prevenção no pré e pós acidente. Após o acidente de trabalho uma das medidas mais importantes a ser tomada é a notificação, que é direcionada ao Ministério de Saúde, com o objetivo de criar políticas públicas de saúde para a promoção e prevenção de riscos no trabalho.

Na tarde de ontem (19), a coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador, realizou uma reunião com os profissionais da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – CIST, para discutir as ações realizadas e quais medidas ainda poderiam ser tomadas, para a disseminação de informação.

Ainda serão realizadas visitas nas Unidades de Saúde, com o objetivo de melhorar as notificações de acidentes de trabalho. (Cominformações da assessoria)