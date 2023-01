Acidente na BR-158 deixa três feridos e veículos destruídos

Quatro veículos se evolveram em um acidente de trânsito na BR-158, saída para Aparecida do Taboado, próximo à Estação de Tratamento de Água. Três pessoas ficaram feridas; o acidente ocorreu por volta das 10h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a pista estava em modo pare e siga e seguiam uma pick-up Strada com um casal de idosos de 68 e 66 anos, um utilitário prata conduzido por um homem 39 anos, e uma Chevrolet Silverado carregada com animais vivos que era pilotada por um homem 57 anos. No sentido contrário seguia um caminhão Scania conduzido por um homem 27 anos.

O motorista do caminhão não identificou sinalização e avançou no mesmo sentido que estava liberada para os outros quatro veículos o que causou o engavetamento, vindo a acertar de frente a Fiat Strada com os idosos, o homem sofreu ferimentos superficiais na cabeça e escoriações nos braços, e pequenos ferimentos na mulher e apresentou pressão alta.

O motorista do utilitário segundo carro da fila jogou o veículo para acostamento do lado esquerdo caindo que caiu em um barranco ao lado da pista de rolamento encaminhado para hospital com escoriações e ferimentos na cabeça com pequenos sangramentos, no impacto do caminhão o veículo dos idosos acabou e acertando o terceiro veículo que veio a tombar com o impacto, o motorista um homem 57 anos recusou atendimento estava só com um pouco de dor no peito.

O motorista do caminhão se queixava apenas de dores no peito e também recusou atendimento, todos estavam de cinto de segurança e estavam andando sozinhos no local não apresentando nenhuma debilidade.

Entre os envolvidos, três vítima foram levadas até o Pronto Socorro e as outras três pessoas não quiseram ser encaminhadas até hospital. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.