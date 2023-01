Acidente na BR-158 mata quatro pessoas, sendo duas crianças

Colisão entre um caminhão baú e um carro de passeio matou quatro pessoas, sendo que duas crianças, na manhã deste sábado (7), na BR-158, km 55 proximo a Vila Raimundo. Todas as vítimas fatais eram ocupantes do carro, o motorista do caminhão saiu ileso.

Segundo informações iniciais, o chamado para atendimento da PRF foi por volta das 9h45. Ainda não foi divulgada a causa do acidente e nem se chovia na hora da colisão. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil ainda estão no local.

O carro é um Onix de cor branca e conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram esmagadas.