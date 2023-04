Acidente na BR-158 mata três pessoas no final de semana

Um casal e uma criança morreram em acidente automobilístico, por volta das 10h, na manhã de sexta-feira (21), no Km 37, próximo à entrada da Lagoa Santa (GO), na BR-158, em Paranaíba, quando um Ford Fiesta de Cardoso (SP) bateu de frente com um carreta bi trem de transporte de óleo vegetal.

O casal que estava na frente do Ford Fiesta e uma menina de 4 anos no banco traseiro morreram na hora. No banco traseiro do lado do passageiro tinha um jovem de 15 anos vivo com fraturas, que foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão também sofreu fratura e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros juntamente com o adolescente para a Santa Casa de Paranaíba.

As vítimas fatais, Cristiane Sacramento, Rivaldo Teixeira e a menina Eloá Fernanda eram de Cardoso (SP) e iam para a Lagoa Santa (GO). Além do carro das vítimas, outros dois veículos de familiares estavam viajando junto e iam logo atrás.

A polícia informou que a criança, de 4 anos, não era filha do casal. A menina estaria viajando com a babá, pois todos passariam o fim de semana em Lagoa Santa.