Acidentes com escorpiões dobram no mês de setembro em Paranaíba

Os números referentes aos acidentes com escorpiões em Paranaíba mais que dobraram no mês de setembro e passou de 91 até agosto para 189 em setembro, aumento de 98 casos em um mês. Os dados são do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica), vinculado à SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Vigilância Epidemiológica do município.

Thatyane Dias, administradora, moradora do Jardim Redentora conta que recentemente foi vítima de um acidente com o aracnídeo enquanto dormia. Ela lembra que estava em sua casa e na madrugada sentiu uma picada, mas só quando acendeu a luz viu que era um escorpião e que estava em sua cama.

Mesmo que já tenha encontrado escorpiões outras vezes em sua casa, ela conta que foi a primeira vez que aconteceu a picada e agora redobra os cuidados, principalmente por conta dos animais de estimação. Ela acredita que os animais veem de uma área que fica em frente de sua residência e que está com mato alto, sem limpeza.

“Os escorpiões são animais ectotérmicos, ele não consegue controlar a temperatura do corpo dele da mesma forma que nós [humanos]conseguimos. A variação de temperatura ambiente, uma vez elevada, vai também elevar a temperatura do corpo desse animal e o escorpião tende a ficar mais agitado. Ele ficando mais agitado, vai sair dos seus ninhos e, geralmente na cidade, os escorpiões estão nos esgotos, então é onde eles saem do esgoto e através dos ralos das pias do banheiro da residência há o risco de haver acidentes”, pontua Gilson Piva Filho, médico veterinário.

Para evitar acidentes com escorpiões, o Ciatox recomenda usar água sanitária nos ralos e frestas de portas, instalar barreiras mecânicas nas portas, evitar o acúmulo de entulhos, fechar as rachaduras nas paredes, manter o ralo do banheiro fechado após o banho e vedar bem as caixas de gordura.