A Associação Empresarial de Paranaíba lança a promoção Amor em Dobro, em comemoração ao Dias das Mães e Namorados. Serão sorteados vales-compras no comércio local com sorteio no dia 10 de junho de ambas promoções.

A novidade é que neste ano não serão distribuídos cupons de papel, todo cadastro será feito de forma virtual com QR Code, que estarão dispostos nas lojas participantes.

Frederico Chalub e Milene Queiroz explicam a mudança.

Assista: