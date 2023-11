A Associação Empresarial de Paranaíba lançou nesta semana a campanha Natal Premiado, e já começou a distribuir cupons nas lojas que aderiram a promoção, que tem o objetivo de movimentar o comércio no final de ano.

Serão sorteados no dia 31 de dezembro R$ 50 mil, com 30 vales-compras premiados. As lojas participantes estão identificadas e para participar basta cadastrar um cupom digital que será através de QR Code.

Milene Queiroz, gerente da Acip, destaca a ação.

