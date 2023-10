Acip promove ação no Centro neste sábado

Presentes e comemorações do Dia das Crianças devem movimentar a economia de Mato Grosso do Sul em R$357,66 milhões, de acordo pesquisa realizada pelo Sebrae/MS e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS). Com um gasto médio de R$373,58, sendo R$212,90, em presentes, e R$160,69, em comemorações, o resultado supera em 42% os gastos do ano passado.

Como forma de fortalecer o comércio, neste sábado acontece uma ação na rua Coronel Carlos, com brinquedos para as crianças, pipoca e algodão doce.

A pesquisa traz aspectos em relação ao comportamento do consumidor para o período, mostrando que dentre os locais preferidos para se adquirir os presentes o centro da cidade é o que deve oferecer as melhores opções, para 62,26% dos entrevistados.

Continue Lendo...

Assista: